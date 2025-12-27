حدد القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص على الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات.

وبحسب القرار، فإنه يجوز لوزير العمل، في الأحوال التي يقدرها، وعلى الأخص توحيد أيام الإجازات على المستوى القومي، واستبدال يوم آخر ببداية أو نهاية الأسبوع أو بأي من أيام العطلات المشار إليها.

ونصت المادة الثانية، على أحقية العامل في إجازة بأجر كامل خلال هذه الأيام دون احتسابها من رصيده من الإجازات السنوية، مع جواز تشغيله إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق أجرًا مضاعفًا أو يوم إجازة بديل، بناءً على طلب كتابي يُودع بملف العامل.

