ترامب عن "أرض الصومال": لن نعترف باستقلالها الآن.. والملف قيد الدراسة

كتب : مصراوي

07:30 ص 27/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

(وكالات):

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكرة الاعتراف الفوري باستقلال إقليم "أرض الصومال"، مشيراً إلى أن هذا الملف لا يزال خاضعاً للمراجعة والتقييم، وذلك في تصريحات تعكس تروي الإدارة الأمريكية الجديدة في التعامل مع ملفات القرن الإفريقي الشائكة.

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن صحيفة "نيويورك بوست"، فقد علق ترامب على القضية بلهجة تساؤلية قائلاً: "لن نعترف باستقلال أرض الصومال حاليًا.. هل يعرف أحد حقًا ما هي أرض الصومال؟"، في إشارة إلى تعقيد المشهد السياسي والجغرافي للإقليم.

وأكد ترامب أن "كل شيء قيد الدراسة"، مشدداً على منهجيته في اتخاذ القرارات بقوله: "أنا أدرس الكثير من الأمور دائمًا، وأتخذ قرارات عظيمة تثبت صحتها لاحقًا"، تاركاً الباب مفتوحاً أمام كافة الاحتمالات المستقبلية بناءً على نتائج دراسة الموقف.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرض الصومال

