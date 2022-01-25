دبي تشيد أكبر مستشفى للقلب والرئتين بالمنطقة يقدم خدمات الروبوتات الجراحية

دبي- (د ب أ):

تشهد إمارة دبي تشييد أكبر مستشفى في الشرق الأوسط، لأمراض القلب والرئتين، يستخدم تقنيات الروبوتات لتقديم العلاج للمرضى.

ووقعت سلطة مدينة دبي الطبية اتفاقية شراكة، اليوم الثلاثاء، مع مجموعة برايم للرعاية الصحية لإنشاء المستشفى، بسعة 100 سرير، وبتكلفة تصل إلى 495 مليون درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم).

وجاء توقيع الاتفاقية في معرض الصحة العربي، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال جمال عبدالسلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، إن المستشفى الجديد سيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات، ويمثل إضافة كبيرة للخدمات الصحية المقدمة للمرضى في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف للصحفيين :"يسهم المشروع الجديد في دعم السياحة العلاجية بدبي، لما يقدمه من خدمات صحية متخصصة".

من جانبه، قال الدكتور جميل أحمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم للرعاية الصحية: "سيضم المستشفى ثلاثة مراكز للتميز في القلب والرئة والأورام، ما يعزز مكانة دبي كوجهة للتميز الطبي".

وتابع :"يوظف المستشفى أحدث التقنيات الطبية في التشخيص والعلاج، بما في ذلك استخدام الروبوتات الجراحية وغرف العمليات الهجينة، وسيتم تجهيزه بتقنيات طبية تستخدم الذكاء الاصطناعي".

ويوفر المستشفى علاجات لمختلف أنواع السرطان، بما فيها سرطان الثدي والقولون والمعدة وأورام الدماغ، ويضم وحدة جراحة إشعاعية روبوتية.