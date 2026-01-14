قائد الحرس الثوري الإيراني: جاهزون للرد بحسم على أمريكا وإسرائيل

وكالات

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، إن طهران جاهز للرد بحسم على أي هجوم لأمريكا وإسرائيل، جاء ذلك مع تعزيز البحرية الأمريكية لقواتها في الشرق الأوسط وسط التصعيد الأمريكي.

وأكدت "نيويورك تايمز"، إن البحرية الأمريكية عززت تواجدها العسكري في الشرق الأوسط بدخول حاملة الطائرات "روزفلت" وثلاث مدمرات مزودة بالصواريخ إلى البحر الأحمر في الأيام الأخيرة.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون، إن هذه القطع البحرية التي وصلت جاءت لتعويض محدودية الخيارات الناجمة عن نقل حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى الكاريبي الخريف الماضي.