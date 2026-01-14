إعلان

بالصور- الآلاف بالدقهلية يحتشدون لمتابعة مصر ضد السنغال

كتب : مصراوي

07:43 م 14/01/2026
الدقهلية - رامي محمود:

احتشد الآلاف من المواطنين داخل الأندية الكبرى والمقاهي بمختلف مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية لمتابعة مباراة نصف النهائي بين منتخب مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية.

وشهد نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث توافد المشجعون أمام الشاشات الكبرى التي خصصها مجلس إدارة النادي برئاسة النائب طارق عبدالهادي لمتابعة المباراة.

ورفع الجمهور أعلام مصر واستخدم الفوفوزيلا لتشجيع المنتخب الوطني خلال مجريات اللقاء، وسط أجواء حماسية وترقب كبير.

يُذكر أن مباريات نصف النهائي انطلقت في الساعة السابعة مساءً، حيث جمعت المباراة الأولى منتخب مصر والسنغال، تليها مباراة منتخبي المغرب ونيجيريا، على أن يلتقي الفائز من كل مباراة في المباراة النهائية.

بث مباشر مباراة مصر والسنغال مصر والسنغال اليوم الدقهلية كأس الأمم الأفريقية

