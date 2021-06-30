مسؤول أفغاني بارز يُشيد بتصريحات وزير داخلية باكستان بشأن طالبان

أفغانستان - (أ ش أ)

أشاد حمد الله مُحب مُستشار الأمن القومي الأفغاني بوزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد لتأكيده وكشفه عن العلاقات بين باكستان وطالبان.

قال مُحب، في تغريدة على صفحته على تويتر نقلتها وكالة أنباء "خامة برس" النسخة الإنجليزية الثلاثاء، "أشيد بوزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد لفضحه دعم باكستان لطالبان.. نحن بحاجة إلى مزيد من الباكستانيين الشجعان للتحدث علانية ضد الهجوم على أفغانستان".

وحسب تصريح وزير الداخلية الباكستاني تعيش عائلات طالبان الأفغانية في باكستان؛ لاسيما في المناطق القريبة من العاصمة إسلام أباد، ويتلقى أفراد الجماعة المتشددة الرعاية الطبية في المستشفيات الباكستانية المحلية.

صرح وزير داخلية باكستان بذلك خلال مقابلة مع قناة "جيو نيوز" التلفزيونية الباكستانية وقال "عائلات طالبان تعيش هنا، في باكستان.. في راوات ولوي بير وبارا كاهوه وتارنول.. في بعض الأحيان تصل جثثهم وأحيانًا يأتون إلى هنا في المستشفيات لتلقي العلاج الطبي".

ذكرت "خامة برس" أن باكستان طالما تعرضت لانتقادات من كابول التي تتهمها بتمكين إرهابيين وأنشطة غير مشروعة أخرى بسبب حدودها المليئة بالثغرات التي يبلغ طولها حوالي 2600 كيلومتر مع أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي للصحفيين أمس الأول الأحد إنه بمجرد قيام الولايات المتحدة وشركاء الناتو بسحب جميع جنودهم من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، فقد يسود إراقة الدماء والفوضى في البلاد.