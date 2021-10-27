ليبيا: وصول أولى الرحلات الجوية الأردنية لمطار معيتيقة بعد انقطاع دام لسنوات

طرابلس - أ ش أ

أعلن مطار معيتيقة الليبي، وصول اليوم الأربعاء أولى الرحلات الجوية الأردنية الدولية.

و أشار مصدر بمطار معيتيقة، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الليبية، أن الخطوط الجوية الأردنية استأنفت رحلاتها إلى مطار معيتيقة، حيث تعد هذه الرحلة الاولى بعد توقف دام لسنوات .