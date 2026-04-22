الصين: الشرق الأوسط أمام "منعطف حرج" بين نيران الحرب وفرص السلام

كتب : مصطفى الشاعر

07:01 م 22/04/2026

الخارجية الصينية

حذّرت وزارة الخارجية الصينية، من أن الصراع المحتدم في منطقة الشرق الأوسط قد وصل إلى "مرحلة فاصلة" تضع المنطقة أمام خيارين إما الانزلاق نحو مواجهة شاملة أو اغتنام فرص السلام المتاحة.

نافذة السلام لا تزال مفتوحة

وفي تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر عُقد اليوم الأربعاء، أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية جو جيا كون، أن "نافذة السلام لا تزال مفتوحة"، مشددا على ضرورة أن تسعى جميع الأطراف المعنية بجدية نحو إنهاء النزاع وتغليب الحلول الدبلوماسية.

غموض حول محادثات واشنطن وطهران

تأتي هذه التحذيرات الصينية في وقت يسود فيه الغموض حول إمكانية عقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران، وهو ما يزيد من حالة الترقب الدولي حول مصير التهدئة في المنطقة.

دعم صيني لمسار التفاوض

أوضح المتحدث الصين، أن بكين تواصل دعمها لكافة الأطراف للحفاظ على زخم وقف إطلاق النار والمحادثات التي جرت حتى الآن، داعيا إلى التمسك بالمكتسبات الدبلوماسية لضمان استقرار المنطقة ومنع انهيار التهدئة.

فيديو قد يعجبك



توجه حكومي لتطبيق التسعيرة الإجبارية على سلع أساسية - تفاصيل
بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات
أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
بينهم يسرا وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن في عزاء والد منة شلبي - صور
وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟