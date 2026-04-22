حذّرت وزارة الخارجية الصينية، من أن الصراع المحتدم في منطقة الشرق الأوسط قد وصل إلى "مرحلة فاصلة" تضع المنطقة أمام خيارين إما الانزلاق نحو مواجهة شاملة أو اغتنام فرص السلام المتاحة.

نافذة السلام لا تزال مفتوحة

وفي تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر عُقد اليوم الأربعاء، أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية جو جيا كون، أن "نافذة السلام لا تزال مفتوحة"، مشددا على ضرورة أن تسعى جميع الأطراف المعنية بجدية نحو إنهاء النزاع وتغليب الحلول الدبلوماسية.

غموض حول محادثات واشنطن وطهران

تأتي هذه التحذيرات الصينية في وقت يسود فيه الغموض حول إمكانية عقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران، وهو ما يزيد من حالة الترقب الدولي حول مصير التهدئة في المنطقة.

دعم صيني لمسار التفاوض

أوضح المتحدث الصين، أن بكين تواصل دعمها لكافة الأطراف للحفاظ على زخم وقف إطلاق النار والمحادثات التي جرت حتى الآن، داعيا إلى التمسك بالمكتسبات الدبلوماسية لضمان استقرار المنطقة ومنع انهيار التهدئة.