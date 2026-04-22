حريق يلتهم محل أدوات كهربائية بالمنشية في الإسكندرية -صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

07:36 م 22/04/2026
    حريق يلتهم محل أدوات كهربائية (2)
    حريق يلتهم محل أدوات كهربائية (3)
    حريق يلتهم محل أدوات كهربائية (4)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، على حريق نشب داخل محل للأدوات الكهربائية بمنطقة المنشية التابعة لحي الجمرك وسط المدينة، مما أسفر عن التهام محتويات المحل بالكامل، دون وقوع إصابات بشرية.

موقع البلاغ وتحرك الحماية المدنية

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في محل أدوات كهربائية يقع عند تقاطع شارع السبع بنات مع شارع حمام الورشة.

وانتقلت القوات الأمنية فوريًا مصحوبة بسيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية ومسؤولي حي الجمرك إلى موقع البلاغ.

المعاينة الأولية وحجم الخسائر

وكشفت المعاينة أن الحريق اندلع في محل كائن بعقار مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، حيث نشبت النيران في وحدة بالطابق الأول تُعد جزءًا من المحل.
ورجحت المعاينة الأولية أن يكون الحريق ناتجًا عن حدوث ماسًا كهربائيًّا، ما أدى إلى سرعة اشتعال النيران والتهام كافة محتويات الوحدة، دون أن يمتد الحريق إلى بقية أجزاء العقار.

أعمال التبريد

ونجحت فرق الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة المكتظة بالمحال التجارية، فيما باشرت القوات أعمال التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران.

تحرر محضرًا رسميًّا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعاينة موقع الحادث.

حريق المنشية الإسكندرية حي الجمرك الحماية المدنية ماس كهربائي شارع السبع بنات النيابة العامة

نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
سي بي إس: قدرات إيران العسكرية تفوق ما تعترف به إدارة ترامب علنًا
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية
بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات
الإعدام شنقًا لمتهم باغتصاب ابنته في الطالبية

