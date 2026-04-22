البنتاجون: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن إزالة الألغام التي قد تكون زرعتها القوات الإيرانية في مضيق هرمز ، قد تستغرق نحو ستة أشهر، وفقًا لتقييم قدمته للكونجرس في إحاطة سرية.

وذكر التقييم أن أي عملية من هذا النوع من غير المرجح أن تُنفذ قبل انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يشير إلى أن التأثير الاقتصادي للصراع قد يستمر حتى وقت لاحق من هذا العام أو إلى ما بعده.

وأشار التقرير، الذي شارك في إحاطة مغلقة مع المشرعين، إلى أن استمرار الوضع في المضيق قد يؤدي إلى بقاء أسعار الوقود والنفط عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك احتمال امتداد التأثير حتى انتخابات التجديد النصفي.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا، مع مخاوف من تأثيرات طويلة الأمد على حركة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.