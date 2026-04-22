البنتاجون: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

كتب : وكالات

07:06 م 22/04/2026

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن إزالة الألغام التي قد تكون زرعتها القوات الإيرانية في مضيق هرمز ، قد تستغرق نحو ستة أشهر، وفقًا لتقييم قدمته للكونجرس في إحاطة سرية.

وذكر التقييم أن أي عملية من هذا النوع من غير المرجح أن تُنفذ قبل انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يشير إلى أن التأثير الاقتصادي للصراع قد يستمر حتى وقت لاحق من هذا العام أو إلى ما بعده.

وأشار التقرير، الذي شارك في إحاطة مغلقة مع المشرعين، إلى أن استمرار الوضع في المضيق قد يؤدي إلى بقاء أسعار الوقود والنفط عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك احتمال امتداد التأثير حتى انتخابات التجديد النصفي.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا، مع مخاوف من تأثيرات طويلة الأمد على حركة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

البنتاجون إيران وأمريكا مضيق هرمز حرب إيران اتفاق وقف إطلاق النار

فيديو قد يعجبك



أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
زووم

نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
حوادث وقضايا

وزير العدل: قانون الأسرة للمصريين المسيحيين يراعي خصوصية الطوائف المسيحية
أخبار مصر

تبدو من عالم آخر.. أغرب 10 أسماك في العالم (صور)
علاقات

سي بي إس: قدرات إيران العسكرية تفوق ما تعترف به إدارة ترامب علنًا
شئون عربية و دولية

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟