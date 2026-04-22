نتنياهو: مستعدون لكل السيناريوهات على المستويين الدفاعي والهجومي

كتب : وكالات

07:22 م 22/04/2026

نتنياهو يحتفل بعيد الاستقلال مع الجنود

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات على المستويين الدفاعي والهجومي.

وأضاف نتنياهو، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "نحن على أهبة الاستعداد لكل سيناريو، دفاعًا وهجومًا. اليوم، نلتقي بمقاتلي القبة الحديدية في جبال القدس. عيد استقلال سعيد لجميع المواطنين الإسرائيليين".

يوم الاستقلال الإسرائيلي إسرائيل إسرائيل وإيران الهجمات الإسرائيلية نتنياهو

