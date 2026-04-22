قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات على المستويين الدفاعي والهجومي.

אנחנו ערוכים לכל תרחיש - בהגנה ובהתקפה.

היום, במפגש עם לוחמי כיפת ברזל בהרי ירושלים.

חג עצמאות שמח לכל אזרחי ישראל 🇮🇱 pic.twitter.com/N1OP6BGge6 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 22, 2026

وأضاف نتنياهو، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "نحن على أهبة الاستعداد لكل سيناريو، دفاعًا وهجومًا. اليوم، نلتقي بمقاتلي القبة الحديدية في جبال القدس. عيد استقلال سعيد لجميع المواطنين الإسرائيليين".