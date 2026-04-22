إعلان

الرئاسة اللبنانية تتابع احتجاز إعلاميتين في الطيري وتكثيف الجهود لإنقاذهما

كتب : وكالات

07:14 م 22/04/2026

الرئيس اللبناني جوزاف عون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس اللبناني جوزاف عون تابع ملابسات احتجاز الإعلاميتين زينب فرج وآمال خليل في بلدة الطيري جنوب لبنان، إثر قصف إسرائيلي.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن عون طلب من الصليب الأحمر اللبناني العمل على إنقاذ الإعلاميتين، والتنسيق مع الجيش وقوات اليونيفيل لإنجاز عملية الإنقاذ في أسرع وقت ممكن.

في السياق، أعلن الصليب الأحمر اللبناني تحركه باتجاه الصحفيتين آمال خليل وزينب فرج، بعد الحصول على موافقة من لجنة "الميكانيزم". كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رئيس الوزراء نواف سلام يتابع من باريس، مع قيادة اليونيفيل، المساعي المستمرة لإخراج الصحفيين المحتجزين في بلدة الطيري.

ومن جانبه، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص: "نتابع مع اليونيفيل وقيادة الجيش حادثة محاصرة صحفيين في بلدة الطيري، وندين الاعتداء ونحمّل إسرائيل المسؤولية عن سلامتهم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئاسة اللبنانية الصليب الأحمر اللبناني الإعلامية زينب فرج الإعلامية آمال خليل بلدة الطيري جوزاف عون

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

وزير العدل: قانون الأسرة للمصريين المسيحيين يراعي خصوصية الطوائف المسيحية
شئون عربية و دولية

سي بي إس: قدرات إيران العسكرية تفوق ما تعترف به إدارة ترامب علنًا
حوادث وقضايا

حفظ التحقيقات في واقعة "أنت فلاح من المنوفية".. ودفاع البلوجر أدهم سنجر:
شئون عربية و دولية

إسرائيل تمنح ترامب "أرفع جوائزها" تقديرًا لدعمه التاريخي لليهود
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لمتهم باغتصاب ابنته في الطالبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

