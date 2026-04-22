أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس اللبناني جوزاف عون تابع ملابسات احتجاز الإعلاميتين زينب فرج وآمال خليل في بلدة الطيري جنوب لبنان، إثر قصف إسرائيلي.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن عون طلب من الصليب الأحمر اللبناني العمل على إنقاذ الإعلاميتين، والتنسيق مع الجيش وقوات اليونيفيل لإنجاز عملية الإنقاذ في أسرع وقت ممكن.

في السياق، أعلن الصليب الأحمر اللبناني تحركه باتجاه الصحفيتين آمال خليل وزينب فرج، بعد الحصول على موافقة من لجنة "الميكانيزم". كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رئيس الوزراء نواف سلام يتابع من باريس، مع قيادة اليونيفيل، المساعي المستمرة لإخراج الصحفيين المحتجزين في بلدة الطيري.

ومن جانبه، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص: "نتابع مع اليونيفيل وقيادة الجيش حادثة محاصرة صحفيين في بلدة الطيري، وندين الاعتداء ونحمّل إسرائيل المسؤولية عن سلامتهم".