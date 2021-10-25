كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين: سأتشاور مع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع

طهران - (د ب أ)

أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين أنه سوف يلتقي مع مبعوث بارز للاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد غد الأربعاء لحل الخلافات قبيل الجولة القادمة من المفاوضات حول العودة إلى اتفاق 2015 الذي وضع قيودا على الطموحات النووية للبلاد.

وكتب علي باقري نائب وزير الخارجية الإيراني على تويتر قائلا إنه سوف يلتقي إنريكي مورا المسؤول عن تنسيق المفاوضات بالاتحاد الأوروبي ، التي بدأت في وقت سابق من العام الحالي في فيينا.

كان الدبلوماسيان التقيا في طهران قبل أسبوعين ، لكن لم تسفر المحادثات عن أي نتائج ملموسة.

ولا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي تأكيد إعلان باقري.

يذكر ان المفاوضات في فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق بدأت في أبريل الماضي، لكنها تعثرت منذ أن تولى ابراهيم رئيسي مقاليد السلطة في إيران عقب الانتخابات في يونيو الماضي.

ونشأ المأزق المستمر منذ شهر ، فيما يبذل الاتحاد الأوروبي وآخرون جهودا مستميتة من أجل حمل إيران على التعهد بتاريخ للعودة إلى مائدة التفاوض ، الأمر الذي أثار المخاوف من أن إيران سوف تتراجع في نهاية المطاف.

ويرغب الموقعون على الاتفاق في اقناع الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق وإيران بالامتثال للشروط الواردة به.

ويهدف اتفاق فيينا إلى منع إيران من صنع قنبلة نووية مقابل تخفيف العقوبات.

لكن الاتفاق انهار تماما بعد أن انسحبت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ، بشكل أحادي وأعادت فرض العقوبات. ومنذ ذلك الحين زادت إيران انتهاكاتها باطراد للاتفاق.