"يتعارض مع القانون الدولي"… النرويج ترفض دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام

كتب : مصراوي

12:39 م 21/01/2026

النرويج

قال نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس موتسفيلدت كرافيك، إن بلاده لن تنضم إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن النرويج لا يمكنها المشاركة في مبادرة تقوّض مبادئ وأسس الأمم المتحدة وتتعارض مع القانون الدولي.

ونقلت صحيفة أفتنبوستن النرويجية عن كرافيك قوله: "إن مشاركة النرويج في مبادرة "مجلس السلام" بصيغتها الحالية ستكون غير مناسبة".

وأضاف: "من الواضح تمامًا أننا لا يمكن أن نكون جزءًا من مؤسسة تشكك في دور الأمم المتحدة والقانون الدولي القائم. هذا أمر مستحيل تمامًا بالنسبة لنا، وليس فقط بالنسبة لنا، بل بالنسبة لغالبية الدول الأوروبية على الأقل، إضافة إلى العديد من الدول الأخرى التي تُعد الأمم المتحدة والقانون الدولي العمود الفقري لسياستها الخارجية".

كانت وكالة بلومبرج قد أفادت في وقت سابق بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يعمل على إنشائه.

وبحسب خطط ترامب، سيتم إنشاء "مجلس سلام" خاص بقطاع غزة ضمن الإطار الأوسع لـ"مجلس السلام"الجديد.

كما ذكرت بلومبرج أن ترامب يسعى للحصول على مليار دولار من الدول الراغبة في الحصول على مقعد دائم في المجلس، الذي يُنظر إليه كبديل محتمل للأمم المتحدة.

ووجّه ترامب دعوات لعدد من الدول الأوروبية وكندا، إضافة إلى روسيا وبيلاروسيا، للانضمام إلى "مجلس السلام".

النرويج القانون الدولي مجلس السلام

