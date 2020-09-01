أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

جونز هوبكنز: وفيات كورونا تتجاوز 850 ألفًا على مستوى العالم

09:58 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
جونز هوبكنز: وفيات كورونا تتجاوز 850 ألفًا على مستوى العالم

فيروس كورونا

واشنطن- أ ش أ:

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 850 ألفا و596 حالة.

وكشفت بيانات الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- أن حصيلة الإصابات بالفيروس عالميا بلغت 25 مليونًا و488 ألفًا و239 حالة، فيما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات، تليها البرازيل والهند.

ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير منذ أن أبلغت الصين عن ظهور الفيروس فيها للمرة الأولى في ديسمبر 2019. وسجل العالم مليون إصابة بعد أكثر من 3 أشهر في 2 أبريل الماضي بينما وصلت حصيلة الإصابات العالمية بالفيروس إلى 10 ملايين حالة في 28 يونيو الماضي.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا وفيات كورونا جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

الخبر التالى:

2 مليون حالة.. الهند تحطم رقما قياسيا عالميا في إصابات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98939

    عدد المصابين

  • 72929

    عدد المتعافين

  • 5421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25592654

    عدد المصابين

  • 17896638

    عدد المتعافين

  • 853451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اليوم.. بدء تنفيذ 3 إجراءات جديدة بشأن التعايش مع كورونا