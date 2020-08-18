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ترامب: سألقي خطاب ترشحي للانتخابات من البيت الأبيض

12:39 ص الثلاثاء 18 أغسطس 2020
ترامب: سألقي خطاب ترشحي للانتخابات من البيت الأبيض

دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، أنه سيلقي خطاب مؤتمر الحزب الجمهوري من البيت الأبيض يوم الخميس المقبل، جاء ذلك فعالية انتخابية من ولاية ويسكونسن، بعد قضاء يومًا في فعاليات انتخابية في ولاتي وينسكونسن ومينيسوتا.

وكان ترامب، قال سابقًا إن خطابه بقبول ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية سيعقد في أحد موقعين، البيت الأبيض أو ساحة معركة جيتسبورج التاريخية.

وقال ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين الماضي: "لقد قلصنا خطاب قبول الترشيح للرئاسة، الذي سيلقى في الليلة الأخيرة من مؤتمر الحزب يوم الخميس، إلى موقعين، إما ساحة المعركة الكبرى في جيتيسبورج، بولاية بنسلفانيا، أم البيت الأبيض، بواشنطن العاصمة، وسنعلن القرار قريبًا".

وفي الولايات المتحدة، على الرؤساء الذين يريدون الترشح لولاية ثانية أن يفصلوا أنشطتهم الرسمية الممولة من الدولة، عن أنشطتهم الانتخابية. ولذلك، فإن إلقاء خطاب الترشح من البيت الأبيض يثير خشية من كسر هذه القاعدة.

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