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بعد 5 أشهر من "إغلاق كورونا".. جبل إيفرست يستأنف استقبال السائحين

12:03 م الخميس 30 يوليه 2020
بعد 5 أشهر من "إغلاق كورونا".. جبل إيفرست يستأنف استقبال السائحين

أرشيفية

كاتمندو- (د ب ا):

من المقرر أن تستقبل جميع الجبال الشهيرة في نيبال، وتشمل جبل إيفرست، الأجانب، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وبروتوكلات الحجر الصحي، وذلك بمجرد استئناف الرحلات الدولية في 17 أغسطس المقبل.

وقال ميرااشاريا مدير إدارة السياحة إنه يمكن للسائحين التقدم بطلب للحصول على تصريح لممارسة أنشطة التسلق خلال موسم الخريف ابتداء من اليوم. ويشار إلى أن موسم الخريف في نيبال عادة ما يبدأ في أواخر سبتمبر حتى مطلع ديسمبر.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) "يمكن للمتسلقين التقدم بطلب للحصول على التصريح ابتداء من اليوم. نناقش كيفية تطبيق الحجر الصحي بالنسبة للسائحين الذين سوف يسمح لهم بدخول البلاد ابتداء من 17 أغسطس المقبل".

وقال المسؤولون إنه ربما سوف يتعين على السائحين تقديم ما يثبت خلوهم من فيروس كورونا لسلطات الجمارك، والبقاء في العزل الذاتي لمدة 14 يومًا قبل بدء أنشطة التسلق.

وكانت نيبال ألغت تصاريح تسلق الجبال، وتوقفت عن إصدار تصاريح جديدة في مارس الماضي، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

جبل إبفرست كاتمندو الحجر الصحي

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