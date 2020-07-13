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البرازيل.. حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى ١.٨ مليون حالة

12:09 ص الإثنين 13 يوليه 2020
البرازيل.. حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى ١.٨ مليون حالة

حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى ١.٨ مليون حالة

وكالات:
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 24831 إصابة و631 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة روسيا اليوم.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 24831 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 1849681.

وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات يومية بأكثر من 40000 ألف حالة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 8 يوليو 44571 حالة، وفي 9 يوليو 42619، وفي 10 يوليو و45048، لكن هذا العدد تراجع يوم 11 يوليو إلى 39023 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 631 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 72100.

وشهد هذا المؤشر أيضا بالتالي نوعا من الانخفاض، حيث سبق أن سجلت في البلاد يوم 8 يوليو 1223 وفاة، وفي 9 يوليو 1220، وفي 10 يوليو 1214، وفي 11 يوليو 1071.

لكن في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن مؤشري ارتفاع الإصابات والوفيات اليومي بالفيروس في تراجع دائم يومي عطلة نهاية الأسبوع نظرا لأسباب بيروقراطية.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس وأعلن مؤخرا إصابته بالمرض، انتقادات داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.

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