ليبيا تسجل 36 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا
طرابلس - أ ش أ
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وحالتي وفاة وحالة شفاء واحدة.
وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 454 حالة بينها 381 حالة نشطة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 10 حالات، مع تعافى 63 حالة.
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