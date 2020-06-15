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ليبيا تسجل 36 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

10:05 ص الإثنين 15 يونيو 2020
ليبيا تسجل 36 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في ليبيا

طرابلس - أ ش أ

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وحالتي وفاة وحالة شفاء واحدة.

وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 454 حالة بينها 381 حالة نشطة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 10 حالات، مع تعافى 63 حالة.

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