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الولايات المتحدة: وفيات كورونا تتجاوز 112 ألفا

09:51 م الأربعاء 10 يونيو 2020
الولايات المتحدة: وفيات كورونا تتجاوز 112 ألفا

فيروس كورونا

(وكالات):

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، إن مليونا و973797 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بزيادة 17376 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 950 ليصل الإجمالي إلى 112133 وفاة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في التاسع من يونيو حزيران مقارنة بالتقرير الصادر يوم الثلاثاء، بحسب وكالة "رويترز".

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

فيروس كورونا الولايات المتحدة كوفيد 19

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