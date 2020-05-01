العمال في تايوان يتظاهرون للمطالبة بظروف أفضل واكثر أمانا في ظل الجائحة

تايبيه - (د ب أ):

طالب عمال من مختلف أنحاء تايوان اليوم الجمعة بظروف عمل أفضل وأمن اقتصادي أكبر في ظل جائحة فيروس كورونا حيث تجمع البعض منهم في مظاهرة محدودة في عيد العمال بالعاصمة تايبيه.

وشارك حوالي 100 من ممثلي النقابات العمالية في اجتماع في الهواء الطلق عبر بث مباشر عبر الانترنت لتوحيد العمال في جميع أنحاء الجزيرة.

وتم تحجيم الحدث، الذي نظم في ساحة أمام مكتب الرئيسة تساي إينج وين، بشكل كبير وسط الجائحة مقارنة بمظاهرة عيد العمال المعتادة، والتي تجذب عادة حوالي 10 آلاف شخص.

ودعم هذا العمل التضامني حوالي 600 نقابة عمالية.

وقالت تشنج يا هوي رئيسة اتحاد النقابات العمالية بمدينة تايبيه "بذلت تايوان مجهودا جيدا في احتواء الجائحة. لكننا ما زلنا نخشى من موجة بطالة قادمة" مضيفة أن الوباء غيّر نموذج الاستهلاك وأسلوب حياة العمال على مستوى العالم.

وسجلت تايوان حتى الآن 429 حالة اصابة مؤكدة بكوفيد-19، بما في ذلك ست حالات وفاة. وتم توجيه نصيحة للمواطنين بالبقاء على بعد متر واحد على الأقل في الهواء الطلق كما تم إلغاء جميع التجمعات في الهواء الطلق التي تتضمن مشاركة 500 شخص أو أكثر.