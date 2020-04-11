6 وفيات و335 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

وكالات

سجلت وزارة الصحة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ما يرفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في دولة الاحتلال إلى 101 حالة وفاة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وأعلنت الوزارة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، عن تسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة في إسرائيل إلى 10743 إصابةً.