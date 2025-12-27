لغز "جريمة البياض".. لماذا قتل الأب عائلته وانتحر في سوريا؟

كتبت-فاطمة عادل:

في واقعة مأساوية هزت الشارع السوري، تحولت مائدة إفطار عائلية في حي "البياض" بمدينة حماة إلى مسرح لجريمة مروعة، حيث أقدم رب أسرة على تصفية عائلته بالكامل المكونة من زوجته الطبيبة وبناته الثلاث، قبل أن ينهي حياته بطلق ناري، تاركاً خلفه لغزاً تحاول أجهزة الأمن فك طلاسمه.

وتكشفت خيوط الفاجعة مساء الجمعة، عندما سيطر القلق على أحد أقارب العائلة بعد انقطاع الاتصال بهم وغيابهم غير المعتاد منذ الصباح، ليتوجه إلى المنزل ويكتشف الكارثة. وعلى الفور، طوقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية السورية مكان الحادث.

وبينت المعاينة الأولية أن الأب "فراس أنور غنامة" (42 عاماً)، استخدم بندقية حربية "كلاشينكوف" لإطلاق النار على زوجته الطبيبة "أروى القطمة" (38 عاماً) وبناته "سلمى" (14 عاماً)، و"تالا" (12 عاماً)، والطفلة الصغيرة "جودي" (5 سنوات)، أثناء تجمعهم لتناول وجبة الصباح.

وأكدت وزارة الداخلية السورية، في بيانها أن الأدلة الجنائية تشير إلى إقدام الأب على الانتحار عقب ارتكاب الجريمة، بينما لا تزال التحقيقات جارية لكشف الدوافع الخفية التي حولت هذا التجمع العائلي إلى مأساة دموية أودت بحياة أسرة بأكملها.