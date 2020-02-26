البرازيل تسجل أول إصابة بـ "كورونا" في أمريكا الجنوبية

برازيليا - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل ، الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وهي الأولى أيضا في أمريكا الجنوبية.

وأوضحت أن الحالة المصابة لرجل (61 عاما) عائد من منطقة لومباردي الإيطالية، حسبما أفادت صحيفة "أوجلوبو" المحلية.

وأضافت أن المريض يعالج حاليا في واحد من أكبر المستشفيات في البلاد وهو مستشفى "ألبرت أينشتاين" في ساو باولو.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة أن نتيجة اختبار ثاني لتأكيد الإصابة بالفيروس ستعلن في وقت لاحق اليوم الأربعاء.