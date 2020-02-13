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البحرية الأمريكي: الأسلحة الإيرانية المصادرة كانت في طريقها للحوثيين

09:22 م الخميس 13 فبراير 2020
البحرية الأمريكي: الأسلحة الإيرانية المصادرة كانت في طريقها للحوثيين

القوات الامريكية البحرية

وكالات:

أعلنت القوات البحرية الأمريكية، أن الأسلحة المصنعة إيرانيًا، المصادرة على متن سفينة، في بحر العرم الأحد الماضي، كانت في طريقها إلى اليمن، لإمداد ميليشيات الحوثي بها، وذلك بحسب ماذ كرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت البحرية الأمريكية، مصادرة 150 صاروخًا مصنعة إيرانية، مضادة للدبابات، بينهم 3 صواريخ أرض جو.

وأوضحت "سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تصادر 150 صاروخًا مضادا للدبابات بعد اعتلاء سفينة في بحر العرب يوم الأحد".

وأكد البيان أن "مكونات الأسلحة المصادرة من تصميم وتصنيع إيراني وتضم ثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو".

القوات البحرية الأمريكية إيران ميليشيات الحوثي

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مصدر: العثور على قاعدة إطلاق صواريخ على قاعدة عراقية تضم قوات أمريكية
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