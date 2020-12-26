إصابة 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمنطقة غرب برلين
برلين- (د ب أ):
ذكرت الشرطة الألمانية أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجراح، جراء إطلاق نار في منطقة "كروزبرج" غرب برلين صباح اليوم السبت.
وهرب المهاجمون الذين لم يتم الكشف عن هويتهم من الموقع.
ويجري رجال الشرطة عمليات بحث في المنطقة، التي تقع بالقرب من مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، سيرا على الأقدام وعلى متن مروحية.
وتم العثور على ثلاثة من المصابين على أحد الطرق، وتم انتشال الرابع من قناة بالمنطقة.
ولا توجد معلومات لدى الشرطة عن مرتكبى الحادث.
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