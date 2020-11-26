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توقف وسائل النقل العام والعبارات والقطارات في اليونان بسبب الإضراب

04:09 م الخميس 26 نوفمبر 2020
توقف وسائل النقل العام والعبارات والقطارات في اليونان بسبب الإضراب

وسائل المواصلات تعطلت في أثينا

أثينا - (د ب أ):

انقطعت العديد من الجزر اليونانية عن باقي أنحاء العالم، وتُرك المواطنون في أثينا بدون وسائل للنقل العام، حيث نظم العاملون في الدولة والبحارة، إضرابا اليوم الخميس.

ويعني الإضراب ألا تخدم العبارات الكثير من الجزر، كما لم تعمل القطارات وخطوط المترو في العاصمة، بالاضافة إلى إلغاء الفصول المدرسية، مما تسبب في اضطراب كبير في سير الحياة اليومية.

من ناحية أخرى، شارك العاملون في المستشفيات التي تديرها الدولة، في الإضراب لفترة وجيزة، إلا أنهم عادوا إلى العمل من جديد بعد بضع دقائق فقط بسبب تفشي جائحة كورونا، بحسب ما ذكرته محطة "إي آر تي" الرسمية.

وتسعى النقابات في اليونان إلى الحصول على المزيد من الأموال، وتوظيف المزيد من موظفي الحكومة. كما يطالبون بتوفير المزيد من العاملين في المستشفيات بسبب استمرار تفشي الوباء.

اليونان إضراب في اليونان أثينا

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