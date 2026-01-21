السيسي: الاقتصاد المصري يتجه في المسار الصحيح

قال الرئيس السيسي، إن الاقتصاد المصري يتجه في المسار الصحيح وفقا لصندوق النقد الدولي.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: نؤكد ضرورة منح أولوية للقضاء على الفقر والجوع وتحقيق الرخاء المشترك لشعوب العالم

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدور المصري إيجابي للغاية في تحقيق الاستقرار داخل الدولة وبالمنطقة بأسرها.

