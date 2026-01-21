إعلان

السيسي: الاقتصاد المصري يتجه في المسار الصحيح

كتب : محمد أبو بكر

12:10 م 21/01/2026

الرئيس السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس السيسي، إن الاقتصاد المصري يتجه في المسار الصحيح وفقا لصندوق النقد الدولي.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: نؤكد ضرورة منح أولوية للقضاء على الفقر والجوع وتحقيق الرخاء المشترك لشعوب العالم

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدور المصري إيجابي للغاية في تحقيق الاستقرار داخل الدولة وبالمنطقة بأسرها.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تفاصيل جدول الرئيس السيسي بـ"دافوس"

تبدأ اليوم.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حالة الطقس الأيام المقبلة.. تحذير من ظاهرة مسيطرة حتى هذا الموعد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السيسي السيسي الاقتصاد المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حبا في مصر".. توفيق عكاشة يوجه دعوة لـ شيرين عبدالوهاب لمساندتها نفسيًا
زووم

"حبا في مصر".. توفيق عكاشة يوجه دعوة لـ شيرين عبدالوهاب لمساندتها نفسيًا
من داخل الطائرة.. مي عمر تتألق بإطلالة كاجوال (صور)
زووم

من داخل الطائرة.. مي عمر تتألق بإطلالة كاجوال (صور)
بعد تصريحات لقاء الخميسي.. محمد عبد المنصف يتصدر تريند "جوجل"
زووم

بعد تصريحات لقاء الخميسي.. محمد عبد المنصف يتصدر تريند "جوجل"
18 لاعبًا مقابل مليون و806 آلاف يورو.. صفقات متبادلة بين الأهلي وسيراميكا
رياضة محلية

18 لاعبًا مقابل مليون و806 آلاف يورو.. صفقات متبادلة بين الأهلي وسيراميكا
السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أخبار مصر

السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تسجيل مستويات تاريخية ببداية التعاملات