رئيس لجنة الاستخبارات بالنواب الأمريكي: ترامب أساء بعفوه عن فلين

وكالات

علق ‏رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، مساء الأربعاء، عن قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بحق مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، قائلاً، إن ترامب أساء استخدام حق العفو حينما أصدر عفوا عن مايكل فلين

وكتب شيف عبر تويتر: أساء دونالد ترامب مرارًا استخدام سلطة العفو لمكافأة الأصدقاء وحمايتهم وتستر عليهم. هذه المرة يعفو عن مايكل فلين الذي كذب لإخفاء تعاملاته مع الروس".

Donald Trump has repeatedly abused the pardon power to reward friends and protect those who covered up for him.



This time he pardons Michael Flynn, who lied to hide his dealings with the Russians.



It’s no surprise that Trump would go out as he came in —



Crooked to the end.