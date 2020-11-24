خامنئي يحذر من التعويل على أي طرف أجنبي لحل مشاكل إيران

طهران - (بي بي سي)

حذر المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، من عقد الآمال على أي طرف أجنبي من أجل العثور على الحلول لأي مشاكل تتعرض لها بلاده.

وقال خامنئي "لا يمكن الوثوق بالأجانب في إيجاد الحلول. وضع أميركا غير واضح، والأوروبيون يتخذون باستمرار موقفًا ضد إيران. يقولون لنا ألا نتدخل في شؤون المنطقة، وهم أنفسهم أكثر من يتدخل بالسوء في شؤون المنطقة"، وذلك في كلمة نشر مكتبه مقتطفات منها على موقعه الإلكتروني.

جاءت تصريحات خامنئي في وقت يستعد فيه العالم لتولي الديمقراطي جو بايدن منصب رئيس الولايات المتحدة وهو الذي أبدى عزمًا على اتخاذ موقف من إيران يختلف عن الذي تبناه دونالد ترامب والذي تجسد في إعادة فرض العقوبات على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.