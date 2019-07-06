مفوضية اللاجئين: الصومال لا يزال أحد الدول المصدرة للاجئين في العالم

مقديشيو (أ ش أ)

أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تعهدها بتقديم الدعم اللازم إلى اللاجئين الذين اضطروا إلى مغادرة ديارهم في الصومال من جراء الصراعات والجفاف.

وقال القائم بأعمال ممثل المفوضية العليا لشئون اللاجئين تاكيشي مورياما "إن الصومال في بؤرة أزمة اللاجئين والمشردين، وإنه لا يزال يعتبر أحد الدول المنتجة للاجئين في العالم، لافتا إلى أن معظم مواطنيه يسعون إلى اللجوء إلى الدول المجاورة مثل كينيا وإثيوبيا واليمن".

وأوضح أن الجفاف والصراعات والفيضانات وعمليات الطرد تسببت في تزايد المشردين داخليا، حيث ينتشرون في مناطق بانادير وباى وسول وجيدو وبارى.. مضيفا أنه على الرغم من التحديات الداخلية التى تواجه الصومال، إلا أنه يستضيف في نفس الوقت أكثر من 34 ألف لاجىء وطالبى لجوء معظمهم من إثيوبيا واليمن".