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    زلزال بقوة 6ر5 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

    09:45 ص الأحد 23 يونيو 2019
    زلزال بقوة 6ر5 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

    زلزال

    لوس أنجلوس- أ ش أ:

    ضرب زلزال قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر الساحل الشمالي لولاية كاليفورنيا الأمريكية.

    وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي - في بيان نقلته صحيفة (لوس أنجلوس) الأمريكية اليوم /الأحد/ - إن مركز الزلزال ضرب منطقة يوريكا وأجزاء أخرى من ضواحيها، بما في ذلك فورتونا، فيما نفى مسئولون إمكانية وقوع موجات مد عاتية "تسونامي" جراء الزلزال.

    وأعلنت الهيئة أن الزلزال تمركز على بعد 17 ميلا من سكوتيا بكاليفورنيا، وعلى بعد حوالي 23 ميلا من فورتونا.

    وفي الأيام العشرة الماضية، ضرب زلزال واحد بلغت قوته 3.0 درجات أو أكثر تمركز في مكان قريب من هذه المنطقة، بينما يبلغ متوسط عدد الزلازل التي تتراوح قوتها بين 5.0 و 6.0 درجات زلزال واحد كل عام في المتوسط بولايتي كاليفورنيا ونيفادا، وفقًا لنموذج بيانات حديثة مدتها ثلاث سنوات.

    هذا المحتوى من

    Asha
    زلزال ولاية كاليفورنيا أمريكا

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