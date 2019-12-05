أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة بيرل هاربر شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شمال غربي الصين

12:39 م الخميس 05 ديسمبر 2019
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شمال غربي الصين

زلزال

بكين - أ ش أ

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، دون ورود أنباء وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وذكر مركز شبكات رصد الزلازل الصيني - في بيان اليوم - أن الزلزال وقع حوالي الساعة 10:46 من صباح اليوم الخميس، وتم رصد مركزه على عمق 15 كيلومترا بمحافظة "بايتشنغ" في منطقة "شينجيانغ".

وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل إجمالي 74 هزة أرضية بقوة أكثر من 3 درجات في منطقة "شينجيانغ" على مدى السنوات الخمس الماضية.

هذا المحتوى من

زلزال الصين مقياس ريختر

الخبر التالى:

"فاينانشيال تايمز": العراق يواجه مأزقًا مألوفًا في البحث عن زعيم جديد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار واضطراب ملاحة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة