زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شمال غربي الصين

بكين - أ ش أ

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، دون ورود أنباء وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وذكر مركز شبكات رصد الزلازل الصيني - في بيان اليوم - أن الزلزال وقع حوالي الساعة 10:46 من صباح اليوم الخميس، وتم رصد مركزه على عمق 15 كيلومترا بمحافظة "بايتشنغ" في منطقة "شينجيانغ".

وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل إجمالي 74 هزة أرضية بقوة أكثر من 3 درجات في منطقة "شينجيانغ" على مدى السنوات الخمس الماضية.