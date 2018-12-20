بوتين: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ له تداعيات خطيرة على الأمن العالمي

موسكو - أ ش أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "إن انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى سيسفر عن تداعيات خطيرة بالنسبة للأمن العالمي".

وأضاف بوتين ـ خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع في موسكو اليوم الخميس ـ "أن العالم يشهد حاليا انهيارا لمنظومة الردع في مجال سباق التسلح بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة حظر الصواريخ الاستراتيجية الهجومية" .. مشيرا إلى أن هذه المعاهدة ذات أهمية لضمان الأمن الاستراتيجي.

وشدد على أهمية التصدي لفتح مجال سباق التسلح، لافتا إلى أن هناك توجهات لخفض شروط وقواعد استخدام الأسلحة النووية مما ينذر بإمكانية حدوث كارثة.

وتابع قائلا: " إن تقدم روسيا في مجال نظام الدفاع الصاروخي يأتي في إطار الجهود الرامية لاحتواء سباق التسلح، مشيرا إلى أن نزعة عدم التقدير الكافي لخطر السلاح النووي تزداد.