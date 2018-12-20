بريطانيا: داعش لا يزال خطرًا رغم خسارته أراض بسوريا.. ولم ينته التحالف

كتب – مصراوي:

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، حقق نجاحًا كبيرًا.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه لايزال هناك حاجة لعمل الكثير ضد داعش، لأنه يشكل لا تزال تشكل تهديدًا رغم خسارته أراضيه بسوريا.

وأكدت الخارجية البريطانية، أن الولايات المتحدة اوضحت ان التطورات في سوريا لا تعني نهاية التحالف الدولي.

أعلن البيت الأبيض، أن الجيش الأمريكي بدأ بالانسحاب من سوريا، موضحًا أن بلاده انتصرت على تنظيم داعش، ومؤكدًا أن النصر لا يعني نهاية التحالف الدولي أو حملته.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من سوريا للانتقال إلى المرحلة الثانية من حملة مكافحة الإرهاب. وأضافت أن الولايات المتحدة وحلفائها مستعدون للتعاون على كافة الأصعدة لحماية المصالح المشتركة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إن بلاده هزمت تنظيم داعش في سوريا، وهذا سبب وجود قواته هناك، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".