توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ريفي القنيطرة الجنوبي والشمالي، ونفذت عمليات دهم واعتقال طالت خمسة شبان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لوكالة "سانا".

اعتقال شاب في قرية صيدا الحانوت

بحسب "سانا"، توغلت قوة إسرائيلية بعد منتصف الليل في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، حيث اعتقلت شابا واحدا واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة.

اعتقال 4 شبان في جباتا الخشب

وفي سياق متصل، توغلت قوة أخرى تابعة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، حيث نفذت عملية اعتقال طالت أربعة شبان، بينهم قاصرون، قبل أن تنسحب من المنطقة.

تحركات عسكرية سابقة في المنطقة

كانت قوات الاحتلال قد نفذت تحركات مماثلة أمس السبت، عبر التوغل في قرية صيدا الحانوت ونصب حاجز مؤقت وتفتيش المارة، كما توغلت في مزرعة أبو مذراة وقرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، إضافة إلى تحركات على طريق الكسارات قرب بلدة جباتا الخشب في الريف الشمالي.

استمرار الانتهاكات في الجنوب السوري

تُواصل إسرائيل، وفق مصادر سورية، خرق اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، عبر التوغل في مناطق الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين، إلى جانب تجريف أراضٍ وإطلاق قذائف.

وتؤكد دمشق باستمرار مطالبتها بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري تُعد باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني وفق القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط لوقف هذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري، وفق تقارير وسائل الإعلام السورية.