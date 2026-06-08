رد المطرب أحمد سعد، على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا بسبب "تضفيرة ذقنه"، والتي ظهر بها في أحدث إطلالة له وأثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتحدث "سعد"، عن اللوك الجديد خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المعروض عبر شاشة "MBC مصر".

تفاصيل رد أحمد سعد على الهجوم

وقال أحمد سعد: "أنا عن نفسي مبعملش حاجة حرام ومقدرش أعمل حاجة حرام".

وتابع: "قلت لما أعمل فكرة في دقني لقيتها طويلة، قلت طب إيه يعني لما أضفرها؟ قمت بحثت عن طرق تضفير الذقن ملقتش، قلت بس هي دي بتاعتي أنا.. هبقى أول واحد ضفر ذقنه في التاريخ، بس على فكرة الهنود الحمر عملوها".

وأضاف: "لقيت شكلها لذيذ بس، في ناس بتقول متشبه بالنساء.. لا النساء هما معندهمش دقن، بس في موضة طالعة إن الشنب والدقن يطلع للستات بس ملناش دعوة، أنا بعمل حاجات تثير الدهشة".

أحمد سعد يرد على تضفيرة الذقن

ويأتي الجدل المثار حول "لوك" أحمد سعد، والاتهامات التي تطارده، ضمن سلسلة من المواقف السابقة التي واجهها خلال السنوات الماضية، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

أحمد سعد وأزمة أداء العمرة بـ "التاتو"

تعرض أحمد سعد، للهجوم بعد نشره صورًا له خلال أداء مناسك العمرة، وظهر فيها وجود "تاتو" (وشم) على ذراعه.

وتحدث "سعد" عن الواقعة في برنامج "الحكاية" قائلاً: إن سبب رسم التاتو على يده يرجع لوجود جراحة كبيرة كانت بجانب الوريد، ما أثار تساؤل المحيطين به عن شكل يده بسبب آثار خياطة الجرح، فقرر من هنا رسمه.

وتابع سعد : "99% من المصريين أزهريين بطبيعتهم وفطرتهم، ولهم رأي في الدين دايماً".

وأضاف: "قلت لنفسي أنا بتصور في الحفلات وأنا برقص، طب ليه متصورش وأنا أؤدي شعائر من أهم الحاجات بالنسبة لي؟ بس الناس سابت الدنيا كلها ومسكت في الوشم، وقالت لي يا كافر هتضرب 70 ذراع".

أحمد سعد يرد على أزمة التاتو

توابع أزمة "الحلق"

وواجه المطرب أحمد سعد، انتقادات واسعة عقب ظهوره للمرة الأولى مرتدياً "حلقاً"، في الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات موسم جدة، في مايو 2023.



وعلق المطرب على الهجوم، خلال ظهوره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "Sold Out"، قائلاً: "أنا ندمان إني لبست الحلق، الغرب كتير جداً بيلبسوا الحلقان تقاليدهم وكده، والحلق ملوش علاقة بالستات يعني مش بتاع ستات بس، وفي شباب كتير بيلبسوه.. في موضة معينة خلاص الدنيا بقت مفتوحة دلوقتي مبقاش زي زمان، الدنيا كلها باصة على بعض".

أحمد سعد يوضح تفاصيل أزمة "الحلق"





أقرا ايضا

تعرف على موعد ومكان حفل بهاء سلطان في السعودية





"كنت باكل كتير".. غادة عادل تكشف تفاصيل فقدان وزنها في 3 أشهر



