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روسيا تدعو مواطنيها لتجنب زيارة إسرائيل

كتب : وكالات

02:48 م 08/06/2026

السفارة الروسية

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دعت السفارة الروسية في تل أبيب المواطنين الروس إلى الامتناع عن زيارة إسرائيل في الوقت الراهن، وذلك في ظل التطورات الأمنية المرتبطة بتجدد المواجهة مع إيران.

وأكدت السفارة، في بيان لها، ضرورة التزام المواطنين الروس الموجودين في إسرائيل بالهدوء واليقظة، مع التقيد الكامل بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية بشأن الإجراءات الأمنية.

وأضافت أن على الرعايا الروس البقاء بالقرب من المناطق الآمنة وعدم مغادرتها إلا عند الضرورة وبعد تلقي إشعارات أو توجيهات من الجهات المحلية المختصة.

وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية أنها لم تتلق حتى الآن أي معلومات بشأن سقوط ضحايا من حاملي الجنسية الروسية جراء القصف الصاروخي الذي استهدف الأراضي الإسرائيلية.

كما شددت السفارة على أن موظفيها يواصلون التواصل المباشر مع المسؤولين الإسرائيليين لمتابعة المستجدات والتطورات المتعلقة بالأوضاع الأمنية.

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السفارة الروسية إسرائيل تل أبيب إيران

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