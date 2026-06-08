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سجال عبر "إكس".. "صورة العلمين" تشعل الجدل بين وزيرا خارجية إيران وإسرائيل

كتب : وكالات

02:10 م 08/06/2026

إيران وإسرائيل

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تبادل وزيرا خارجية إيران وإسرائيل رسائل رمزية عبر منصة "إكس" في ظل التصعيد العسكري المتجدد بين البلدين منذ أمس الأحد.

صورة للعلمين الإيراني واللبناني

ونشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صورة ضمت العلمين الإيراني واللبناني، وذلك بالتزامن مع إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل، في إشارة إلى تضامن طهران مع بيروت.

رد إسرائيلي على منشور الوزير الإيراني

ولم يتأخر الرد الإسرائيلي، إذ نشر وزير الخارجية جدعون ساعر صورة أخرى جمعت العلم الإيراني إلى جانب علم حزب الله، في إشارة إلى العلاقة بين طهران والحزب المدعوم منها، وأرفق ساعر الصورة بتعليق قال فيه: "تفضل لقد أصلحتها لك أيها المحتال".

تصعيد عسكري جديد

وجاء هذا السجال الإلكتروني بالتزامن مع عودة التوتر العسكري بين الجانبين، بعدما أطلقت إيران أمس صواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أبريل الماضي، مؤكدة أن الهجوم جاء رداً على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

ودوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من شمال ووسط إسرائيل عقب إطلاق الصواريخ، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي رصد المقذوفات التي استهدفت مناطق من بينها حيفا وقيسارية والخضيرة.

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