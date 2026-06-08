رصدت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، انطباعات طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم بشأن الامتحانات التي أُجريت اليوم بعدد من المحافظات، مؤكدة وجود تباين في تقييم مستوى بعض المواد بين الطلاب.

الحزاوي: إشادة بامتحان الدراسات في الإسكندرية

أوضحت الحزاوي أن طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية وأولياء أمورهم أكدوا أن امتحان الدراسات الاجتماعية جاء مناسبًا لمستوى الطالب المتوسط، ولم يتضمن نقاطًا معقدة أو مثيرة للشكاوى، ما ترك ارتياحًا عامًا بين الطلاب عقب انتهاء الامتحان.

الحزاوي: شكاوى من صعوبة العلوم بالجيزة

أضافت أن امتحان العلوم بمحافظة الجيزة أثار حالة من الجدل بين الطلاب، حيث تباينت الآراء حول مستواه، إلا أن قطاعًا كبيرًا منهم رأى أنه جاء صعبًا ويحتوي على أسئلة غير مباشرة.

وأشارت إلى أن بعض الطلاب أبدوا ملاحظات بشأن وجود جزئيات وصفوها بالمربكة، إلى جانب سؤال اعتبره البعض قابلاً لأكثر من إجابة، فضلاً عن شكاوى تتعلق بترجمة أحد الأسئلة في نسخة اللغات، مطالبين بأخذ هذه الملاحظات في الاعتبار أثناء أعمال التصحيح.

طلاب البحيرة والمنوفية: الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

أوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن طلاب محافظة البحيرة أكدوا أن امتحان الدراسات الاجتماعية جاء أسهل من التوقعات وفي متناول الطالب المتوسط.

كما أشارت إلى أن امتحان العلوم بمحافظة المنوفية جاء هو الآخر في مستوى الطالب المتوسط، دون تسجيل شكاوى واسعة بشأنه.

الحزاوي: ارتياح لامتحان اللغة الإنجليزية بالقاهرة

أكدت أن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أبدوا ارتياحهم تجاه امتحان اللغة الإنجليزية، موضحين أنه جاء مناسبًا لمستواهم الدراسي وتضمن أسئلة مباشرة ومتدرجة.

مطالب بالتحقق من وقائع الغش الإلكتروني

في سياق متصل، لفتت الحزاوي إلى تداول صور عبر بعض مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق "تليجرام"، زُعم أنها تخص امتحانات الشهادة الإعدادية بعد بدء اللجان.

وطالبت بضرورة التحقق من صحة هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الرقابة وتفعيل آليات الإبلاغ عن أي محاولات للغش الإلكتروني.

أولياء أمور يطالبون بإعادة النظر في الجداول

نقلت "الحزاوي"، مطالب عدد من أولياء الأمور بإعادة تقييم جداول امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الأعوام المقبلة، مشيرين إلى أن تلاحق الامتحانات ووجود أكثر من مادة في بعض الأيام يضع الطلاب تحت ضغط كبير ويؤثر على مستوى استعدادهم وأدائهم داخل اللجان.

الحزاوي: وفروا الدعم النفسي للأبناء

ناشدت "الحزاوي"، أولياء الأمور بتهيئة أجواء هادئة ومناسبة للأبناء خلال فترة الامتحانات، مع الاهتمام بالتغذية الصحية وتجنب ممارسة أي ضغوط نفسية عليهم، بما يساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.