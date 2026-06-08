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تابع الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم الإثنين، أعمال شفط تجمع مياه مفاجئ بطريق كورنيش النيل وسط المدينة، وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية للحفاظ على السيولة المرورية ومنع تأثر المواطنين بتجمعات المياه.

توجيهات بسرعة شفط تجمع مياه مفاجئ بكورنيش المنيا



وخلال جولته الميدانية، وجه رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من أعمال الشفط والتعامل الفوري مع أسباب تجمع المياه، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان عدم تكرار المشكلة.

تسيير الحركة المرورية بعد شفط تجمع مياه مفاجئ

وأكد رئيس المدينة أن التدخل السريع يأتي بهدف تيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على أهمية الاستجابة الفورية لأي طوارئ قد تؤثر على الخدمات العامة.

متابعة مستمرة للبلاغات والطوارئ

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للتعامل السريع مع البلاغات والملاحظات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أن هذه التحركات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة للمرافق والخدمات العامة والتعامل الفوري مع أي مشكلات أو حالات طارئة بما يحقق راحة المواطنين ويحافظ على انتظام الحياة اليومية داخل المدينة.