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ظهور ثعابين سامة بجوار معسكر منتخب مشارك في المونديال.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

02:32 م 08/06/2026 تعديل في 02:51 م

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كأس العالم منتخب سويسرا ثعابين سامة

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