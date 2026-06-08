الرئيسية أخبار مصراوى TV ظهور ثعابين سامة بجوار معسكر منتخب مشارك في المونديال.. ما القصة؟ كتب : مصراوي 02:32 م 08/06/2026 تعديل في 02:51 م تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا كأس العالم منتخب سويسرا ثعابين سامة أخبار ذات صلة قبل ضربة البداية.. أزمة تهدد مشاركة بعثة إيران في كأس العالم أخبار بآلاف الدولارات.. هل أصبحت تذاكر المونديال للأثرياء فقط؟ أخبار إيران تطالب "الفيفا" بنقل مبارياتها في المونديال خارج أمريكا أخبار تفاصيل اجتماع أبوريدة مع التوأم حسام وإبراهيم لاستعدادات كأس العالم أخبار