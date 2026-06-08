ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب مناطق جنوب الفلبين إلى 15 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب، وفق ما أعلنه مسؤولون في هيئة إدارة الكوارث اليوم الإثنين، في وقت تواصل فيه السلطات تقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة.

انهيارات وتحذيرات من تسونامي

وذكرت صحيفة "إنكوايرر" الفلبينية أن الزلزال بلغت قوته 7.8 درجات وضرب جزيرة مينداناو جنوب البلاد، متسبباً في انهيار عدد من المباني وإطلاق تحذيرات من احتمال تشكل موجات مد عاتية في أنحاء المنطقة.

ودعت السلطات الفلبينية سكان المناطق الساحلية المتضررة إلى التوجه فوراً نحو المناطق المرتفعة، بعد أن تأثرت مناطق في مدينة جنرال سانتوس التي يقطنها نحو 720 ألف نسمة بالهزة الأرضية العنيفة.

هزات ارتدادية وتحذيرات إقليمية

وأعقب الزلزال الرئيسي سلسلة من الهزات الارتدادية القوية بعد نحو ساعتين، وبلغت قوة أقواها 6.5 درجات على مقياس ريختر، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وفي بيان له، أشار مركز التحذير من موجات المد العاتية في المحيط الهادئ إلى احتمال حدوث موجات تسونامي خلال الساعات الثلاث التالية على امتداد سواحل الفلبين وإندونيسيا وبالاو وتايوان وبابوا غينيا الجديدة.

كما صدرت تحذيرات رسمية من تسونامي في الفلبين وإندونيسيا وبالاو وتايوان وبابوا غينيا الجديدة، تضمنت دعوات عاجلة لسكان المناطق الساحلية بالانتقال إلى أماكن مرتفعة.

ووقع الزلزال في منطقة ساحلية تبعد نحو 32 كيلومتراً جنوب غرب ماسيم في سارانجاني، وعلى عمق 33 كيلومتراً تحت سطح الأرض، ما عزز المخاوف من تداعيات بحرية محتملة في المنطقة.