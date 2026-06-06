شاهدها بالمجان.. موعد مباراة مصر والبرازيل والقناة الناقلة

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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لمواجهة البرازيل وديا، استعدادا لكأس العالم 2026.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026، الخميس المقبل 11 يونيو، بمشاركة 48 منتخبا، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر والبرازيل

يختتم منتخب مصر استعدادته لكأس العالم 2026، عندما يواجه البرازيل، قبل أيام 4 أيام من مباراته الافتتاحية في المجموعة السابعة أمام بلجيكا.

وتقام مباراة مصر والبرازيل، في الواحدة صباح غدا الأحد، على ملعب "هنتنجتون بانك فيلد" بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر والبرازيل

تنقل مباراة مصر والبرازيل الودية بالمجان عبر قناة أون تايم سبورت، التي أعلنت حصولها على حقوق بث المباراة.

تاريخ مواجهات مصر والبرازيل

خلال 7 مواجهات سابقة بين مصر والبرازيل، مالت الكفة لمصلحة "سليساو" الذي حقق 6 انتصارات وسجل 19 هدفاً مقابل تعادل وحيد لمنتخب مصر، الذي سجل 5 أهداف.

وجاءت نتائج مواجهات مصر والبرازيل كالآتي:

أبريل 1960: فاز منتخب البرازيل (5 – 0) في لقاء ودي وسجل الأهداف كوارينتينها و بيبي (هدفين) وماني جارنشيا هدفاً واحداً.

مايو 1960: فازت البرازيل (3 – 1) وسجل هدف مصر نبيل نصير وللبرازيل بيليه (3 أهداف)

مايو 1960: فازت البرازيل (3 – 0) ودياً أيضاً وأحرز الأهداف كوارينتينها (هدفين) وماني جارنشيا.

مايو 1963: فازت البرازيل (1 – 0) في لقاء ودي وسجل كوارينتينها هدف المباراة الوحيد.

أكتوبر 1964: تعادلا (1 – 1) في مرحلة المجموعات بدورة طوكيو الأولمبية، حيث تقدم روبيرتو ميرندا للبرازيل في الدقيقة العاشرة للبرازيل وتعادل محمد شاهين لمصر قبل دقيقتين على نهاية اللقاء.

يونيو 2009: فازت البرازيل (4 – 3) في مرحلة المجموعات في كأس القارات بجنوب أفريقيا وسجل لمصر محمد زيدان (هدفين) ومحمد شوقي وللبرازيل كاكا (هدفين) ولويس فابيانو وجوان.

نوفمبر 2011: فازت البرازيل (2 – 0) في لقاء ودي أقيم على ملعب أحمد بن علي بنادي الريان بالعاصمة القطرية الدوحة وسجل الثنائية جوناس.

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