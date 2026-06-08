شهدت إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، ضبط طالب بالصف الثاني الثانوي أثناء محاولته أداء الامتحان بدلًا من طالب بالصف الثالث الإعدادي.

البداية كانت عندما اشتبه الملاحظون داخل اللجنة في عدم تطابق ملامح أحد الطلاب مع الصورة الموجودة في كشوف المناداة وبطاقة التعارف، ليتم التدقيق في البيانات قبل اكتشاف الواقعة.

وتبين أن الطالب المنتحل يُدعى “خالد. ط”، وأنه حضر إلى اللجنة لأداء الامتحان بدلًا من الطالب الأصلي “محمد. أ. م”، قبل أن يتم إيقافه فورًا وإحباط المحاولة قبل بدء توزيع ورق الأسئلة.

على الفور جرى استدعاء قوات الأمن، والتحفظ على الطالب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

من جانبه، أكد محمد فؤاد الرشيدي أن المديرية تتعامل بحسم كامل مع أي محاولات غش أو انتحال داخل اللجان، مشددًا على تطبيق القانون دون تهاون.