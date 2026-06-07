كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تفاصيل جديدة عن إقامة ومصير الرئيس السوري الأسبق بشار الأسد في موسكو، زاعمة أنه يعيش حاليًا في حالة عزلة شبه تامة داخل الأراضي الروسية، وذلك ضمن ترتيبات أمنية مشددة يقال إنها تتم بتنسيق مباشر على أعلى المستويات السياسية في روسيا، إلا أن هذه المزاعم لم يتم تأكيدها من أي مصادر رسمية أو وكالات أنباء دولية مستقلة حتى الآن.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن بشار الأسد يقيم بين موقعين رئيسيين داخل موسكو، في شقة فاخرة بمنطقة موسكو سيتي الحديثة، وفيلا أخرى تقع في حي روبليوفكا المعروف بكونه من أكثر المناطق رفاهية وسكنا للنخب السياسية والاقتصادية الروسية.

وتشير يديعوت أحرونوت، إلى أن الأسد يقضي معظم وقته داخل هذه المواقع دون ظهور علني أو تحركات خارج الإطار الأمني المغلق المحيط به، حيث تتسم حياته اليومية بالهدوء والانعزال، ويمضي جزءًا من وقته في القراءة، خصوصًا في مجالات طبية كان قد درسها سابقا مثل طب العيون، إلى جانب اهتمامه ببعض الأنشطة الترفيهية المحدودة مثل ألعاب الكمبيوتر ومحاولة تعلم اللغة الروسية.

وفقا للصحيفة العبرية، يتواصل الأسد بشكل محدود جدا مع محيطه المباشر، وسط إجراءات أمنية مشددة تمنع الاحتكاك بالعالم الخارجي، لافتة إلى أنه لم يغادر أماكن إقامته منذ مغادرته سوريا في نهاية عام 2024.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن الأسد ع يمتلك عددًا من العقارات في موسكو، قدر عددها بنحو عشرين وحدة سكنية، يعتقد أنها تم شراؤها خلال سنوات حكمه في سوريا.

وفي السياق نفسه، تناولت يديعوت أحرونوت، تفاصيل تتعلق بعائلته، مشيرة إلى أن أفراد أسرته، ومن بينهم زوجته أسماء الأسد وأبناؤه، يقضون فترات متقطعة بين موسكو وبعض الوجهات الأخرى.

كما زعمت يديعوت أحرونوت،أنهم زاروا أبوظبي خلال فترات سابقة، في حين قوبلت طلبات مزعومة للإقامة الدائمة هناك بالرفض لأسباب أمنية، بحسب ما نقلته تلك المصادر غير الرسمية.

وتحدثت يديعوت أحرونوت، عن مسار ابنة الأسرة، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى تغيير مسارها الدراسي بعد انتقالها إلى موسكو، وحصولها على شهادة جامعية من أحد المعاهد الروسية في حفل محدود الحضور.

وفي ما يتعلق بالوضع العام داخل روسيا، تزعم يديعوت أحرونوت، أن الصحافة ممنوعة من الوصول إلى مكان إقامة بشار الأسد، وأنه لم يتم تصويره علنا منذ فترة طويلة.

وبحسب يديعوت أحرونوت، خضعت زوجة الرئيس السوري السابق أسماء الأسد، في فترات سابقة لعلاجات طبية معقدة شملت أمراضا خطيرة مثل السرطان، وتخضع حاليا لمتابعة صحية دورية في موسكو.