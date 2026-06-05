أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في ثلاث دول، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، خلال الفترة من 11 يونيو حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وتعود مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم، بعد غيابها عن هذا المحفل العالمي في النسخة الماضية 2022 والتي أقيمت في قطر.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب بلجيكا، يوم 15 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح في كأس العالم 2026

وحال تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدف أو أكثر في النسخة المقبلة من البطولة، سيرفع عدد أهدافه

ويتساوى محمد صلاح مع لاعب المنتخب الوطني السابق عبد الرحمن فوزي لاعب نادي الزمالك في الثمانينات، برصيد هدفين لكلا منهما.

ونجح فوزي في تسجيل هدفين في مرمى المجر في نسخة المونديال عام 1934، في المباراة التي انتهت لصالح المجر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ومن جانبه أحرز صلاح هدفين في نسخة المونديال عام 2018، بواقع هدف في مرمى منتخب السعودية وهدف في مرمى منتخب روسيا.

موعد مباراة مصر والبرازيل الودية

وفي سياق متصل يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب البرازيل، يوم الأحد المقبل الموافق 7 يونيو، في تمام الساعة الواحدة صباحا.

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