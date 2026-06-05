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وفاة والده وتضحية شقيقه.. القصة المؤثرة وراء تألق زيكو

كتب : هند عواد

06:47 م 05/06/2026
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    زيكو

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خلف مسيرة أساطير كرة القدم، دوما ما توجد المعاناة والتضحيات، التي لا تقتصر على اللاعب نفسه، بل تصل لأسرته، لكن تظل لحظة الوصول إلى الحلم هي الأهم في مسيرة هؤلاء الأساطير.
قبل 18 عاما في محافظة المنوفية، وُلد حلم مصطفى "زيكو"، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، لكن في اللحظة نفسها كان يموت حلم شقيقه الأكبر، الذي أدرك أنه يجب أن يضحي من أجل أسرته.
عبدالرؤوف، شقيق زيكو الأكبر، كان لاعبا في صفوف جمهورية شبين، ويحلم بالانتقال إلى ناد أكبر وتمثيل منتخب مصر، لكن عندما كان في عمر 17 عاما، توفي والده، فاضطر إلى التضحية بحلمه وترك كرة القدم من أجل والدته وشقيقه الأصغر.
واختار عبدالرؤوف أن يلتحق شقيقه الأصغر بنادي جمهورية شبين، ليحقق فيه الحلم الذي تمناه لنفسه.
وبالفعل تحققت أمنية الأخ الأكبر، وانتقل زيكو إلى حرس الحدود، ثم إلى زد، وبعدها إلى بيراميدز.
وكانت مباراة مصر وروسيا الودية ميلاد حلم جديد لزيكو مع منتخب مصر، فبعد تسجيله هدف الفوز حجز مكانه في كأس العالم 2026، في ظهوره الأول مع الفراعنة.
وكشفت والدة زيكو دور شقيقه الأكبر في مسيرته، وكتبت تعليقا على منشور يتحدث عن اللاعب عبر إحدى الصفحات على "فيسبوك": "زيكو الكبير هو الدماغ اللي مشيت ورا الحلم ووداه حرس الحدود، وكان واقف جنبي، ولم يتركني لحظة، وراعى شقيقتيه".

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منتخب مصر كأس العالم 2026 زيكو

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