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القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية:سنواصل دعم القوات المسلحة بقوة

كتب : وكالات

01:53 م 08/06/2026

حرب إيران وأمريكا

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أكد القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية استمرار دعم ومساندة القوات المسلحة، مشدداً على أن طهران ستواصل تقديم كل أشكال الدعم اللازمة للمؤسسة العسكرية خلال المرحلة الحالية.

وقال المسؤول الإيراني إن بلاده لن تتراجع عن الدفاع عن مصالحها الوطنية وأمنها، مؤكداً مواصلة هذا النهج حتى معاقبة المعتدي.
وأضاف أن جميع الإمكانات الدفاعية واللوجستية المتاحة لدى إيران ستوضع في خدمة القوات المسلحة، بما يضمن دعم مهامها وعملياتها.

وأشار القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية إلى أن إسرائيل أصبحت، وفق تعبيره، أقرب إلى الانهيار من أي وقت مضى.

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