كنيسة هولندية تقيم قداسًا متواصلا لـ 50 يومًا لمنع ترحيل أسرة أرمينية

لاهاي (د ب أ)

بذلت كنيسة في هولندا جهودا لمنع القبض على أسرة أرمينية، وترحيلها عن طريق إقامة قداس كنسي بلا توقف على مدار الـ 50 يومًا الماضية.

وقال راعي الكنيسة ديرك ستيجمان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأسرة لن تكون آمنة في أرمينيا، وأن "الأطفال قد يتضررون جراء الترحيل".

يشار إلى أنه لا يُسمح للشرطة بدخول كنيسة أثناء القداسات الدينية بموجب القانون الهولندي.